На Луганщине осталось 20% населения от того, что было в начале войны

В Луганской области, несмотря на плотные обстрелы российских военных, все еще продолжается эвакуация мирного населения. На 55-й день полномасштабного вторжения России в области осталось около 20% населения.

В Луганской области остается до 70 тысяч человек

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала "Рада" заявил, что эвакуация в области продолжается вне зависимости от работы гумкоридоров и режима тишины. Он заверил, что эвакуация происходит каждый день.

К теме С Луганщины удалось вывезти более 100 человек без гуманитарных коридоров и режима тишины

По словам Гайдая, можно сделать вывод, что Луганщину покинуло 80% населения. Сейчас в области осталось около 20% населения, которое было до 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Как рассказал глава Луганской ОВА, в области остается около 70 тысяч человек.

У нас осталось примерно 20% от населения, которое было до начала откровенной войны России против Украины 24 февраля. В общей сложности было 340 тысяч человек, а сейчас до 70 тысяч,

– сказал он.

Люди не хотят эвакуироваться

Гайдай рассказал, что за 55 дней войны уменьшилось количество людей, которые хотят выехать. Он заявил, что в Луганской области остались жители, которые "держатся за свое имущество"

Глава Луганской ОВА рассказал, что людей убеждают эвакуироваться, но не могут заставить, как это делает Россия, когда депортирует украинцев.

Гайдай добавил, что для людей главная мотивация эвакуироваться – это когда возле их домов разрываются снаряды.

Это важно – Зеленский: Войска РФ начали битву за Донбасс: смотрите видео