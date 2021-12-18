На Луганщине патрульный в свой выходной героически спас мальчика из горящей квартиры

В Северодонецке Луганской области 17 декабря патрульный спас 5-летнего мальчика. Ребенок остался один во время пожара в квартире.

О пожаре патрульному рассказала жена

Инцидент произошел около 19:30 на улице Первомайской. В тот момент патрульный Михаил Бойко вышел на вечернюю пробежку.

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Михаилу позвонила жена и рассказала, что в их подъезде случился пожар. Мужчина сразу бросился домой. Возле дома соседи рассказали, что из охваченной огнем квартиры слышны крики и плач ребенка. На место происшествия уже ехали спасатели.

Однако Михаил решил не терять время. Он немедленно бросился на помощь. Патрульный выбил замок в квартире, а внутри увидел 5-летнего мальчика без сознания. Мужчина взял его на руки и вынес на улицу.

Михаил вернулся в квартиру

Соседи рассказали, что в квартире могут быть еще дети. Поэтому Михаил решил вернуться. Задымление было такое сильное, что ему пришлось ползти.

Проползя несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался. Никакого ответа не прозвучало. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу,

– рассказали в полиции.

В то время мальчик уже пришел в себя. Он сказал, что в квартире никого не было. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пожар погасили.

Ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Обстоятельства и причины пожара еще устанавливают.

Похожий случай произошел 16 октября в селе Солиги, на Львовщине. Майор полиции Владимир Стадник, не находясь на службе, спас из пожара 84-летнюю женщину и мужчину с инвалидностью. Они не могли самостоятельно выбраться из дома, поэтому Владимир вынес их на руках.

Полный текст публикации патрульной полиции в фейсбуке:

Патрульный вне службы спас жизнь мальчика, который остался наедине с пламенем в квартире.

Вчера, около половины восьмого вечера, в Северодонецке, на улице Первомайской, патрульный Михаил Бойко занимался вечерней пробежкой, когда ему позвонила жена и сообщила, что в их подъезде пожар.

Михаил, не теряя времени, поспешил к дому. У подъезда стояли взволнованные соседи, которые рассказали ему, что в одной из квартир пожар и только что из квартиры был слышен крик и плач ребенка. На вопрос Михаила, вызвали ли они спасателей и скорую, соседи сообщили, что вызвали. Патрульный побежал спасать ребенка.

Когда полицейский находился возле указанной квартиры — слов о помощи слышно не было. Он решил до приезда спасателей выбить замок двери, с надеждой спасти жизнь ребенка.

Открыв дверь квартиры, где был пожар, Михаил увидел на полу мальчика без сознания. Взяв ребенка на руки, он вынес его к подъезду, где стояли люди. После этого соседи сообщили, что в квартире могут находиться дети.

Михаил снова вернулся в пылавшую квартиру. Проползя несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу.

Мальчик, которого спас полицейский, пришел в себя. На вопрос Михаила есть ли в квартире еще кто-то, ребенок отрицательно покачал головой.

5-летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.