Про пожежу патрульному розповіла дружина

Інцидент трапився близько 19:30 на вулиці Першотравневій. У той момент патрульний Михайло Бойко вийшов на вечірню пробіжку.

Читайте також Переплутали дітей: подробиці зникнення 4-річної дівчинки з садочка Дніпра

Михайлові подзвонила дружина та розповіла, що в їхньому під'їзді трапилася пожежа. Чоловік одразу кинувся додому. Біля будинку сусіди розповіли, що з охопленої вогнем квартири чути крики та плач дитини. На місце події вже їхали рятувальники.

Однак Михайло вирішив не гаяти час. Він негайно кинувся на допомогу. Патрульний вибив замок у квартирі, а всередині побачив непритомного 5-річного хлопчика. Чоловік взяв його на руки та виніс на вулицю.

Михайло повернувся у квартиру

Сусіди розповіли, що у квартирі можуть бути ще діти. Тому Михайло вирішив повернутися. Задимлення було таке сильне, що йому довелося повзти.

Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся. Ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір,

– розповіли у поліції.

У той час хлопчик вже прийшов до тями. Він сказав, що в квартирі нікого не було. На місце події прибули рятувальники та медики. Пожежу погасили.

Дитину госпіталізували у лікарню. Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.

Обставини та причини пожежі ще встановлюють.

Зверніть увагу! Схожий випадок трапився 16 жовтня у селі Солиги, що на Львівщині. Майор поліції Володимир Стадник, не перебуваючи на службі, врятував з пожежі 84-річну жінку та чоловіка з інвалідністю. Вони не могли самостійно вибратися з будинку, тому Володимир виніс їх на руках.

Повний текст публікації патрульної поліції у фейсбуці:

Патрульний поза службою врятував життя хлопчика, який залишився наодинці з полум’ям у квартирі

Учора, близько пів на восьму вечора, у Сєвєродонецьку, на вулиці Першотравневій, патрульний Михайло Бойко займався вечірньою пробіжкою, коли йому зателефонувала дружина та повідомила, що у їхньому під’їзді пожежа.

Михайло, не гаючи часу, поспішив до будинку. Біля під'їзду стояли схвильовані сусіди, які розповіли йому, що в одній із квартир пожежа й щойно з квартири було чути крик та плач дитини. На запитання Михайла чи викликали вони рятувальників та швидку сусіди повідомили, що викликали. Патрульний побіг рятувати дитину.

Коли поліцейський перебував біля вказаної квартири — слів про допомогу чути не було. Він вирішив до приїзду рятувальників вибити замок дверей, з надією врятувати життя дитини.

Відчинивши двері квартири, де була пожежа, Михайло побачив на підлозі непритомного хлопчика. Взявши дитину на руки, він виніс її до під’їзду, де стояли люди. Після цього сусіди повідомили, що у квартирі можуть ще перебувати діти.

Михайло знову повернувся у квартиру, яка палала. Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся, але ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір.

Хлопчик, якого врятував поліцейський, прийшов до тями. На запитання Михайла чи є у квартирі ще хтось, дитина негативно похитала головою.

5-річного хлопчика ушпиталили. Наразі він перебуває у лікарні його життю та здоров’ю нічого не загрожує.