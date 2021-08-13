На Луганщине подросток из самодельного ружья обстрелял мальчиков на велосипеде

В городе Рубежном в Луганской области 17-летний подросток ранил 13-летнего парня. Старший юноша выстрелил в сторону младшего, когда тот катался на велосипеде.

13-летнего мальчика с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали. Парень с тяжелыми травмами находится в Лисичанской детской больнице.

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Пострелял в сторону мальчиков на велосипедах

Несчастный случай произошел вечером 12 августа. В полицию сообщили, что 17-летний юноша ранил несовершеннолетнего.

Оказалось, что компания подростков гуляла вблизи одного из домов на улице Смирнова. В это время 17-летний юноша вынес из дома пневматическое ружье. По предварительным данным, он выстрелил в направлении детей, которые отъезжали на велосипедах. Из-за его выходки 13-летний парень получил ранение. Этот факт внесли в единый реестр досудебных расследований по статье 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение.

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Ружье было самодельным

Во время осмотра пневматической винтовки выяснилось, что она сделана самостоятельно. Для этого использовали запчасти различных пневматических винтовок калибра 4,5 миллиметра. На частях оружия маркировка и номера отсутствуют.

Ее изъяли и отправили на экспертизу. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства произошедшего, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия. Кроме того, решают вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему подростку.

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