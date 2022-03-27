На Луганщине разбомбили 11 домов, возле Лисичанска попали в станцию скорой, школу и склады
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. Враги разбомбили 11 домов, а также попали в станцию скорой помощи, школу и склады.
Как рассказывает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские военные продолжают выбивать оккупантов из Рубежного и Попасной. В то же время, российские наемники продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру.
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Оккупанты повредили дома, а также расстреляли свои позиции
Так, в некоторых районах Рубежного и Попасной продолжаются уличные бои. Известно, что в Попасной с помощью артиллерии российские наемники хотели совершить штурм, но им это не удалось. Более того, они минометным огнем обстреляли собственные же позиции.
Кроме того, известно, что оккупанты повредили 3 многоэтажки, а также 8 частных домов в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Кроме того, в Лисичанске под обстрел попала школа, а в Северодонецке – инфраструктура скорой помощи и два оптовых склада.
К счастью, обошлось без жертв. От действий оккупантов пострадали два человека, еще четверых удалось спасти из-под завалов.
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