Грабили во время пожаров: на Луганщине служащие зарабатывали миллионы на вырубке леса

В период масштабных пожаров на Луганщине злоумышленники воплощали схему по вырубке лесов. В результате это принесло миллионные убытки.

Следствие нашло факты незаконной вырубки и хищения леса. Незаконный "бизнес" организовала преступная группа, в которую вошли 2 служащих государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель.

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Как действовала схема

Когда проводили санитарные рубки, мастера леса и их сообщник организовывали незаконную сверхурочную вырубку. Таким образом формировали неучтенный остаток лесоматериалов.

Древесину перевозили без оформления товарно-транспортных накладных. Ее продавали местным жителям вне кассы госпредприятия.

В это время бушевали страшные пожары

Деревья вырубали именно тогда, когда внимание правоохранителей было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров в других районах Луганской области. Это происходило в июле – октябре 2020 года.

Злоумышленникам вручили подозрения

Участникам схемы вручили подозрения в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия.

Также служащим инкриминируют злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

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