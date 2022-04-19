На Луганщине спасатели не перестают ликвидировать пожары после обстрелов горячих точек

Спасатели ГСЧС, рискуя жизнью, не прекращают ликвидировать последствия вражеских обстрелов населенных пунктов Луганской области.

Такую информацию сообщили в ГСЧС Украины. Под прицелом врага находятся города Северодонецк, Рубежное и Кременная, поэтому в течение суток спасатели множество раз выезжали на тушение пожаров именно туда.

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Работники службы ГСЧС, между тушением множества пожаров, уничтожают неразорвавшиеся вражеские снаряды и доставляют гуманитарную помощь людям, которые остаются в городах.

Все свои задачи спасатели мужественно выполняют, несмотря на постоянные обстрелы оккупантов,

– отметили в ГСЧС Украины.

Чиновники просят каждого жителя Луганской области не медлить и как можно быстрее уезжать в более безопасные места. Поскольку сейчас наблюдается обострение ситуации на восточном фронте.

Ликвидация пожаров в результате вражеских обстрелов:

"Из-за обстрелов к вам не сможет доехать помощь как от спасателей, так и от полицейских, врачей, волонтеров", – обратили внимание в службе.

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