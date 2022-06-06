На Луганщине уже не один и не два своих "Мариуполя", – Гайдай об уничтоженных городах

Ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой. Несмотря на активные бои, оккупанты цинично обстреливают города. Некоторые из них уже полностью разрушены, к тому же состояния, как в Мариуполе.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай во время телемарафона. По его словам, в Луганской области стало гораздо больше обстрелов.

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В Луганской области есть свои "Мариуполи"

Сейчас кафиры больше всего бьют по Северодонецку и Лисичанску.

Кафиры разрушают все полностью. У них это стандартная тактика "выжженной земли". У нас в Луганской области своих "Мариуполов" уже не одно и не два,

– заявил Гайдай.

Он говорит, что Северодонецк – это на 90% разрушенный город , и кафиры это сделали еще до "Мариуполя". Попасная также разрушена на 80%, как и Рубежное.

"Сейчас разрушают Северодонецк и Лисичанскую. У росин единственная тактика – это просто стереть все с лица земли, чтобы ВСУ негде было закрепиться", – объяснил глава Луганской ОВА.

Почему кафиры хотят захватить Лисичанск? Как рассказал Гайдай, этот город находится на повышении, так что оттуда легче защищаться и держать линию оборону.

"Поэтому россияне сейчас сосредоточили огромную часть обстрелов на Лисичанске, они разрушают там все – жилые дома, центры гумпомощи", – добавил он. Так, только за 5 июня было более 30 прилетов в дом, где был гуманитарный штаб.

Ожесточенные бои в Северодонецке

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что нашим защитникам удалось на время сделать контрнаступление в Северодонецке, они уволили почти половину города.

Но сейчас ситуация снова немного ухудшилась… ВСУ продолжают держать линию обороны в промзоне Северодонецка,

– подытожил он.

Ситуация на Донбассе на 5 июня

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские кафиры пытаются проводить штурмовые действия вблизи Бахмута с применением штурмовой и армейской авиации. Однако успеха вражеская армия не имеет.

На Славянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска. Оккупанты из артиллерии разного калибра обстреляли Большую Камышеваху, Вернополье, Дибровно, Новую Дмитровку и Курульку.

На Донецком направлении подразделения российской армии обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. Россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также захватчики ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

Русская армия готовится наступать на Славянск и Святогорск . Враг также не оставляет попыток захватить Северодонецк, поэтому продолжает штурмовать позиции украинских защитников на этом направлении.

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