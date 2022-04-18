С Луганщины удалось вывезти более 100 человек без гуманитарных коридоров и режима тишины

18 апреля 2022 , 12:51
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Сергей Гайдай

С Луганщины эвакуировали 100 человек из 5 населенных пунктов, хотя гуманитарных коридоров и режима тишины для этого не организовали.

Эвакуацию организовали совместно с Патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 18 апреля.

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Смогли вывезти 49 жителей Лисичанска, 18 Северодонецка, 23 человека из Гирской общины, 14 Рубежного, 4 Попасной,
– написал Сергей Гайдай.

Оставшимся завезли еду, лекарства и средства гигиены. 19 апреля эвакуация продлится.

К слову – Наступление на Луганщине уже началось, – Гайдай

 

Автор: Марта Кушка