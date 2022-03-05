Луганск и Кропивницкий просят "закрыть небо"

Российские оккупанты испытывают провал в наземных операциях, из-за чего бомбят украинские мирные города с воздуха. Украинские города обращаются к НАТО с просьбой "закрыть небо" для оккупантов, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения.

В НАТО, несмотря на российские обстрелы мирных украинских городов, решили "не становиться стороной конфликта" и не "закрывать небо" над Украиной. Сдаваться наше государство не собирается – НАТО придется возвращаться к этому вопросу.

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Обращение Луганской и Кировоградской ОГА

Украина не оставляет попыток достучаться к НАТО, тем более что большинство американских граждан поддерживают "закрытое небо" над Украиной. ОГА посылают в Альянс письма, в которых доказывают необходимость этого решения.

Свои обращения в НАТО направили Луганская и Кировоградская ОГА.

Чтобы остановить военные преступления путинского режима, люди со всего мира просят закрыть воздушное пространство над Украиной,

– говорится в обращении Луганской ОГА.

НАТО пытается "не стать стороной конфликта", чтобы не началась Третья мировая война. В то же время политики не понимают, что война уже началась, и промедление с решением будет стоить жизни многим мирным жителям.

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