Луганская "Чернобаевка": ВСУ разбили аэродром, с которого россияне бомбили мирные города

В Донецкой и Луганской областях вооруженные силы России совместно с подразделениями 1-го и 2-го армейских корпусов псевдореспублик пытаются создать предпосылки для выхода на административные границы областей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Упорные бои в Луганской области идут вблизи городов Попасная и Рубежное. Соответственно, именно по этим городам, а также по Лисичанску и Северодонецку, постоянно наносятся авиационные и ракетные удары со стороны оккупационных войск. В результате вражеских обстрелов 30 – 31 марта в Луганской области горит школа, нефтяное хранилище, десятки домов, погибли 2 человека, ранены 2 ребенка.

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ВСУ работают

А я хотел бы успокоить украинцев: ВСУ дают достойный отпор на Луганском направлении. На Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Приведу эксклюзивную информацию из оккупированного Луганска:

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", территория Луганского аэропорта использовалась российскими оккупационными войсками, как база накопления тяжелой бронетехники и место базирования вертолетов ВС РФ. Стоит отметить, что именно с территории аэродрома осуществлялись ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Кроме того, аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" были зафиксированы места накопления тяжелой бронетехники оккупантов вблизи города Попасная.

Информация местных источников "Правое Дело", о местах базирования российских вертолетов и тяжелой бронетехники была передана представителям украинского разведобщества. По полученным координатам, ВСУ нанесли ракетный и артиллерийский удары.

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ВСУ накрыли огнем оккупантов

По имеющейся информации, которая сейчас проверяется, в результате ракетного удара по аэродрому Луганского уничтожены и повреждены два вертолета вооруженных сил России и около десяти единиц тяжелой бронетехники оккупантов. И есть значительные потери среди личного состава оккупационных войск. Вблизи города Попасная Вооруженные Силы Украины накрыли огнем огромное скопление вражеской техники и оккупантов.

Оккупанты вынуждены были признать факт ракетного удара со стороны ВСУ. По информации российских СМИ, "украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску. Обстрел был произведен в 5:25 по московскому времени 30 марта из Северодонецка." Представители оккупационной администрации псевдореспублики заявили о возгорании бензовоза и автоцистерны с топливом и гибели "военнослужащего 2-го АК ЛНР".

Следует отметить, что первые сообщения российских и местных СМИ отрицали факт уничтожения военной техники и личного состава оккупационных войск.



Украинские воины защищают страну / Фото ВСУ

Примечательно, что в этот же день в российских СМИ были опубликованы комментарии т.н. "военных экспертов", пытавшихся объяснить успешные ракетные удары ВСУ "сложностью перехвата "Точки-У".

Слава Украине!

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