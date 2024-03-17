К каким страшным последствиям это приводит 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Проблемы на оккупированных территориях

Все, чем занимались оккупанты, заходя на территорию Украины – это не восстановлением разрушенной инфраструктуры, а завозом мобильных антенн для российских мобильных операторов. Также завозили грузовики, на которых стояли огромные мониторы, которые транслировали российские телеканалы.

"Пропаганда заехала сразу", – рассказал Гайдай.

Сейчас на оккупированные территории не доходит ни один сигнал из Украины. Вдоль линии фронта и на территориях чуть глубже огромная проблема с любой связью, интернетом.

Все глушится, оккупанты очень боятся, что местные жители будут сдавать их позиции, склады с БК, казармы и расположение определенных подразделений,

– добавил Гайдай.

Были неоднократные примеры, когда люди вынуждены подниматься на крышу дома – пятиэтажки или девятиэтажки, чтобы кому-то позвонить или найти связь, чтобы вызвать пожарную или скорую помощь.

Однако, если кто-то из соседей увидит это, сразу может сдать такого человека, мол, там пытаются с кем-то связаться. Уже неоднократно случались ситуации, когда сгорала большая территория или медики не успевали среагировать из-за отсутствия связи.

Ситуация на оккупированных территориях Востока очень тяжелая