До яких страшних наслідків це призводить 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дивіться також Вибух у Бердянську: могло прилетіти в одну з" виборчих дільниць" окупантів

Проблеми на окупованих територіях

Все, чим займалися окупанти, заходячи на територію України – це не відновленням зруйнованої інфраструктури, а завезенням мобільних антен для російських мобільних операторів. Також завозили вантажівки, на яких стояли величезні монітори, які транслювали російські телеканали.

"Пропаганда заїхала одразу", – розповів Гайдай.

Зараз на окуповані території не доходить жоден сигнал з України. Вздовж лінії фронту та на територіях трохи глибше величезна проблема із будь-яким зв'язком, інтернетом.

Все глушиться, окупанти дуже бояться, що місцеві жителі будуть здавати їхні позиції, склади з БК, казарми і розташування певних підрозділів,

– додав Гайдай.

Були неодноразові приклади, коли люди змушені підійматися на дах будинку – п'ятиповерхівки чи дев'ятиповерхівки, аби комусь зателефонувати чи знайти зв'язок, щоб викликати пожежну чи швидку допомогу.

Проте, якщо хтось із сусідів побачить це, одразу може здати таку людину, мовляв, там намагаються з кимось зв’язатись. Вже неодноразово траплялися ситуації, коли згорала велика територія чи медики не встигали зреагувати через відсутність зв'язку.

Ситуація на окупованих територіях Сходу дуже важка