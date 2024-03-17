До яких страшних наслідків це призводить 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Проблеми на окупованих територіях
Все, чим займалися окупанти, заходячи на територію України – це не відновленням зруйнованої інфраструктури, а завезенням мобільних антен для російських мобільних операторів. Також завозили вантажівки, на яких стояли величезні монітори, які транслювали російські телеканали.
"Пропаганда заїхала одразу", – розповів Гайдай.
Зараз на окуповані території не доходить жоден сигнал з України. Вздовж лінії фронту та на територіях трохи глибше величезна проблема із будь-яким зв'язком, інтернетом.
Все глушиться, окупанти дуже бояться, що місцеві жителі будуть здавати їхні позиції, склади з БК, казарми і розташування певних підрозділів,
– додав Гайдай.
Були неодноразові приклади, коли люди змушені підійматися на дах будинку – п'ятиповерхівки чи дев'ятиповерхівки, аби комусь зателефонувати чи знайти зв'язок, щоб викликати пожежну чи швидку допомогу.
Проте, якщо хтось із сусідів побачить це, одразу може здати таку людину, мовляв, там намагаються з кимось зв’язатись. Вже неодноразово траплялися ситуації, коли згорала велика територія чи медики не встигали зреагувати через відсутність зв'язку.
Ситуація на окупованих територіях Сходу дуже важка
- Сергій Гайдай розповів, що на окупованих територіях панує повна антисанітарія, пацюки бігають стадами. Зруйновані будинки ніхто ні відновлює, ні зносить. Також процвітає мародерство серед росіян.
- Ворог також не гребує жорстокими методами примусу до голосування на незаконних виборах Путіна. Місцевих мешканців змушують голосувати, приходять до них в будинки та квартири, спеціальні люди зупиняють громадський транспорт.
- Нестерпне життя окупанти влаштували і одне одному. Так росіяни постійно пишуть доноси на місцевих ставлеників Кремля. З'явилася інформація, що низку так званих "управлінців" можуть замінити після зачищення.