Про це 24 Каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, зазначивши, що росіяни місцевих "управлінців" називають "криптобандерівцями" та не поважають їх. За будь-якої можливості на них пишуть доповідні записки після чого ФСБ чи інший силовий орган окупаційної влади їх заарештовує.

До теми "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям

Не довіряють колаборантам

Так було заарештовано начальника ФСВП (федеральна служба виконання покарань – 24 Канал), головного по тюрмах так званої "ЛНР" Алєксєя Череповського, було звільнено мера Луганська. Зараз ходять чутки, що ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна можуть змінити на Артьома Жогу, який просив Владіміра Путіна балотуватися в президенти.

Сьогодні росіяни повністю зачищають на окупованих територіях тих, хто їм віддано слугував з 2014 року. Це керівники окупаційних адміністрацій міст, силових установ. Все, що вони можуть залишити за окупантами, це так звані "народні ради", які складаються з місцевих приблизно на 50%,

– наголосив він.

Загалом окупанти використовують зрадників, а потім їх просто викидають. Водночас важливо фіксувати ці окупантські розклади для того, щоб злочинці не мали можливості уникнути покарання за здійснення злочинів проти України.

Вони перебували на посадах на окупованих територіях, віддавали накази, карали місцевих, руйнували міста. Коли їх звільнили, вони можуть інформаційно сховатися, але допускати цього не можна,

– зауважив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Він звернув увагу на те, що серед суддів на окупованих територіях тільки 10% місцевих колаборантів. Всі інші – громадяни Росії, зокрема, помічник судді, суддя, який отримав догану тощо.

"Вони збирають на окупованих територіях найгірших росіян, але не довіряють місцевим колаборантам, які колись зрадили Україну", – підкреслив Павло Лисянський.

Як проходять псевдовибори на окупованих територіях