Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую ленту". На жалобы горожан местные власти отвечают публикацией графика работы общественного транспорта.

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Почему в Луганске не курсирует общественный транспорт

В Луганске общественный транспорт не работает из-за дефицита топлива. Все из-за того, что бензин направляют на нужды российской армии.

На жалобы местных жителей администрация отвечает публикацией графика работы общественного транспорта. Правда, транспорт от этого на пустых дорогах не появляется,

– говорится в сообщении.

В качестве доказательства активисты движения предоставили фотографию, на которой видно кольцо Мирного квартала во временно оккупированном Луганске.

Кольцо Мирного квартала в Луганске / Фото "Желтая лента"

"Это большая транспортная развязка и конечная отдельных видов транспорта, здесь должно останавливаться минимум 13 автобусов", – отмечают активисты движения.

Впрочем, на фото можно увидеть полное отсутствие общественного транспорта в Луганске.