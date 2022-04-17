В Луганской области без газа и света больше 100 тысяч человек

Российские военные уничтожают инфраструктуру в Луганской области и создают гуманитарный кризис. Люди остались без воды, света и газа.

В Рубежном и Попасной отсутствует водоснабжение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области без газоснабжения 108 109 абонентов. Газа нет в 37 населенных пунктах области.

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Сообщается, что 29 населенных пунктов полностью без газоснабжения и еще восемь частично.

Также в Луганской области обесточены 32 населенных пункта – 18 полностью и 14 частично. Глава Луганской ОВА заявил, что 101 055 потребителей – без электроэнергии.

По информации Гайдая, водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично Лисичанске и Северодонецке.

Прекращена подача воды в населенные пункты коммунальным предприятием "Попаснянский районный водоканал". Кроме того, водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично Лисичанске и Северодонецке,

– сообщил он.

Гайдай рассказал, что ремонт некоторых объектов инфраструктуры происходит в течение половины дня. Серозные повреждения требуют нескольких суток, а критические – окончания активных боевых действий.

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