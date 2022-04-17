У Рубіжному та Попасній відсутнє водопостачання
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині без газопостачання 108 109 абонентів. Газу немає у 37 населених пунктах області.
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Повідомляється, що 29 населених пунктів повністю без газопостачання та ще вісім – частково.
Також на Луганщині знеструмлено 32 населені пункти – 18 повністю та 14 частково. Глава Луганської ОВА заявив, що 101 055 споживачів – без електроенергії.
За інформацією Гайдая, водопостачання відсутнє у Рубіжному, Попасній, частково Лисичанську та Сєвєродонецьку.
Припинено подачу води до населених пунктів комунальним підприємством "Попаснянський районний водоканал". Крім того, водопостачання відсутнє у Рубіжному, Попасній, частково Лисичанську та Сєвєродонецьку,
– повідомив він.
Гайдай розповів, що ремонт деяких об'єктів інфраструктури відбувається за пів дня. Натомість серозні ушкодження потребують декількох діб, а критичні – закінчення активних бойових дій.
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