Про в ефірі 24 каналу заявив військовий кореспондент Євген Назаренко. Він бачив, яка зараз ситуація на Донбасі на власні очі.

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"Окупанти прориваються з тимчасово окупованої території Луганщини, зокрема від міста Щастя до Сєвєродонецька і Рубіжного. Я там був позавчора, ситуація доволі важка", – наголосив журналіст.

Він зазначив, що вороги постійно наносять туди удари як артилерією, так і авіацією. Через це міста Рубіжне вже фактично не залишилось, окупанти знищили його повністю.

За словами Назаренка, на межах міста є лінія оборони, де розташовані позиції української, а також ворожої армії.

Схожа ситуація в Мар'янці та у Попасній. Як пояснив військовий кореспондент, там не залишилось вцілілої будівлі, міста перетворились на руїни. Однак Збройні Сили України тримають оборону, хоч окупанти намагаються заходити.

"Жодного успіху російські війська не мають на Донбасі", – резюмував Назаренко.