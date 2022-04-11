В Луганской области горячо, Харьков обстреливали из артиллерии: военная ситуация в регионах

Во многих областях Украины ночь прошла относительно спокойно. Об обстановке сообщили областные военные администрации.

Инфрормация от ОГА поступила по стостоянию на 8 часов утра 11 апреля. В то же время, есть регионы, где было действительно горячо, сообщает 24 канал.

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Где было относительно спокойно

Так можно охарактеризовать ситуацию во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях.

Также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

Ситуация на Востоке и Юге

В Харькове ночью снова продолжались артиллерийские обстрелы оккупантов. Выясняют, есть ли пострадавшие. Наиболее горячо в области в городе Изюм, там продолжаются бои.

В Николаевской области ночью вражеские ракеты трижды ударили по городу и области. Предварительно без жертв. Устанавливают, какие повреждения имеют инфраструктурные объекты. Работала наша ПВО, обломки попали в лесной массив. В 23:30 пожар локализовали.

В Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы. Силы врага сосредоточены в оккупированных селах региона. Область на грани гуманитарной катастрофы. Никакую помощь оккупанты не пропускают.

Трудная битва на Донбассе

Луганщина продолжает быть горячей точкой действий захватчиков. В Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной повреждены многоэтажки и частные дома. На Кременщине из-за обстрелов загорелась сухая трава.

На 11 апреля планируется усиленная эвакуация. Назначили 6 дополнительных эвакуационных поездов из Луганщины и Донбасса.

В Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Новолуганском Донецкой области продолжаются обстрелы. Повреждены многоэтажки и личное жилье.

В настоящее время известно о как минимум одном погибшем и двух раненых.

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