В Луганской области оккупанты обстреляли авто с волонтерами и полицейский автобус

Циничные российские военные в очередной раз совершили обстрел волонтеров. В Луганской области военные агрессора открыли огонь по авто с волонтерами, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.

Оккупанты обстреляли волонтеров под Попасной

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские военные под Попасной обстреляли автомобиль с волонтерами. Обстрел произошел примерно в полдень 29 апреля.

Узнайте больше Россияне штурмуют Рубежное и Попасную: ночью снова обстреляли жилые дома

По сообщению Гайдая, в авто находились три человека, которые, к счастью, выжили.

Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв,

– написал глава Луганской ОВА.

Обстрел полицейского автобуса

Сергей Гайдай также сообщил, что вооруженные силы России обстреляли полицейский автобус в Луганской области. Оккупанты нанесли минометный удар.

Кроме автобуса, перевозившего лекарства в Северодонецк, под огонь попал еще один автомобиль сотрудника полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стало известно, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет,

– сообщил Гайдай.

Какова ситуация в Луганской области

В Генштабе ВСУ 30 апреля сообщили, что российские захватчики наступают на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Кураховском направлениях.

Как известно, российское командование поставило задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Из-за этого оккупанты не прекращают обстрелы на Донбассе.

Недавно российские десантники пытались штурмовать боевые позиции украинских защитников в Луганской области. Враг потерпел провал и потерял значительную часть личного состава.

Кстати – последствия взрыва в Кременной, где ликвидировали оккупантов и предателей: смотрите видео