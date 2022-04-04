В Луганской области оккупанты убили волонтеров, которые раздавали гуманитарную помощь

В Новодружеске в Луганской области вражеские войска убили двух волонтеров. Они в то время раздавали людям гуманитарную помощь.

Оккупанты открыли огонь по Новодружеску 3 апреля. Это был минометный обстрел, сообщает глава Луганской ОВА.

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Волонтеры разносили еду и необходимые вещи каждый день. Всегда им удавалось добраться до места сбора и выполнить работу.

Однако 3 апреля ситуация поменялась. В двух волонтеров прилетела мина.

Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память,

– пишет Гайдай.

К слову, из-за постоянных вражеских обстрелов за сутки 3 апреля в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке. Огнем охватило несколько частных домов в Новодружеске.

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