В Луганской области пограничники "дали тягла" оккупантам и выгнали их за окрестности города

В Луганской области наши пограничники прогнали рашистов из украинского города. Одного орка взяли в плен.

Наши защитники уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.

К теме В Луганской области полностью обесточены 23 населенных пункта, 22 остались без газа

Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе,

– говорится в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что пограничники – в веселом настроении и радуются, что прогнали террористов.

В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать нашу землю и демонстрируют врагу давнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и поляжет".

Это может вас заинтересовать – В Мелитополе местные требуют вернуть своего мэра: видео