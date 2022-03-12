В Луганской области пограничники "дали тягла" оккупантам и выгнали их за окрестности города
12 марта 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
В Луганской области наши пограничники прогнали рашистов из украинского города. Одного орка взяли в плен.
Наши защитники уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.
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Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе,
– говорится в сообщении.
На фото с места происшествия видно, что пограничники – в веселом настроении и радуются, что прогнали террористов.
В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать нашу землю и демонстрируют врагу давнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и поляжет".
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