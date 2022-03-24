В Луганской области пропал журналист, участник АТО Руслан Оруджев
24 марта 2022 , 19:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Оли Оруджевой
Журналист Руслан Оруджев пропал в Луганской области. Среди погибших его не обнаружили.
С 18 марта журналист, участник АТО Руслан Оруджев считается пропавшим без вести. Как сообщили его родные, среди погибших его имя не фигурировало.
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Поиски Руслана продолжаются. Его родные надеются на помощь и информацию о нем.
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