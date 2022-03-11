В Луганской области распространяют фейк об отключении света

В сети начала распространяться информация якобы в Луганской области планируется плановое отключение света. В Луганской ОГА опровергли фейк.

В телеграм-канале Луганской ОГА сообщили, что в области не планируется никаких "плановых" отключений, а распространенная в сети информация – фейк.

К теме Фейк о химоружии распространяется уже на госорганах в России, – Лещенко

Не верьте недостоверной информации об отключении света по какому-либо плану и в определенное время! Это фейк! Никаких "плановых" отключений не будет!

– сообщили в Луганской ОГА.

Напомним, что российская пропаганда пытается влиться и на территорию Украины. Просим читать новости только из официальных источников и не распространять недостоверную информацию.

Это может вас заинтересовать – Украинский интернациональный легион: смотрите видео