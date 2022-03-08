Кроме того, повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.

К теме Уже более 12 тысяч убитых: какие потери России на 12 день войны

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдан рассказал об очередных разрушениях заведений:

в 23:30 в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната,

около 7 утра российский снаряд пробил крышу в детском саду №42 в Северодонецке.

Ранее Луганская ОГА сообщила, что враг обстрелял Попасную, Рубежное и Северодонецк. В Попасной снаряд попал в психоневрологический диспансер, известно о 2 погибших.

В Рубежном – 3 раненых гражданских. В населенных пунктах отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.

К слову, утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города, уже вторую неделю идет война. Наши вооруженные силы мужественно отражают атаки врага. Местное население им помогает. Об основных событиях борьбы с врагом – читайте в хронологии.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!