Окрім того, пошкоджено житлові будинки в Кремінній та Попасній.
До теми Уже понад 12 тисяч вбитих: які втрати Росії на 12 день війни
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдан розповів про чергові руйнування закладів:
- о 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату,
- близько 7 ранку російський снаряд пробив дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку.
Раніше Луганська ОДА повідомила, що ворог обстріляв Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. У Попасній снаряд потрапив у психоневрологічний диспансер, відомо про 2 загиблих.
У Рубіжному – 3 поранених цивільних. У населених пунктах відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.
До слова, вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста, вже другий тиждень триває війна. Наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога. Місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.
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