В Луганской области сложно с продуктами: оккупанты не дают зеленых коридоров, поставок почти нет

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей. Они блокируют поставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей.

Тысячи обгоревших, ликвидированных и раненых оккупантов не добавили врагу мозгов и не заставили его покинуть территорию Украины. Оккупанты не прекратили войну и начали действовать, как террористы, атакуя мирное население.

Кстати Мариуполь в осаде, но сил у врага зайти туда нет, – Арестович

Сложная ситуация в Луганской области

Из-за оккупантов в Луганской области возникла сложная ситуация с продовольствием и товарами первой необходимости. Оккупанты не дают организовать "зеленые коридоры", поэтому гуманитарные грузы формируют из товаров, которые можно приобрести у местных производителей и на близлежащих оптовых базах.

Смотрите также: Обращение Шмыгаля от 10 марта

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!