В Луганской области сложно с продуктами: оккупанты не дают зеленых коридоров, поставок почти нет
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей. Они блокируют поставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей.
Тысячи обгоревших, ликвидированных и раненых оккупантов не добавили врагу мозгов и не заставили его покинуть территорию Украины. Оккупанты не прекратили войну и начали действовать, как террористы, атакуя мирное население.
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Сложная ситуация в Луганской области
Из-за оккупантов в Луганской области возникла сложная ситуация с продовольствием и товарами первой необходимости. Оккупанты не дают организовать "зеленые коридоры", поэтому гуманитарные грузы формируют из товаров, которые можно приобрести у местных производителей и на близлежащих оптовых базах.
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