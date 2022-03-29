В Луганской области врач-акушер получила ранения, когда принимала роды
Источник:Сергей Гайдай
Врач-акушер получила ранения в Луганской области, когда принимала роды. Обломками стекла ей пронзило спину.
Врач без колебаний защитила маму и малыша собой. Об этом сообщил Сергей Гайдай 29 марта. Событие произошло еще на прошлой неделе.
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Человек выполнял свой профессиональный долг под вражеским обстрелом, и не колеблясь, собой закрыл будущую маму и ее малыша,
– рассказывает Гайдай.
Врач-акушер спасла мать с ребенком / Фото Сергея Гайдая
Сейчас в Луганской области работают два родильных стационара: Северодонецкая и Лисичанская городские многопрофильные больницы.
Из-за постоянных обстрелов городов решили развернуть временный родильный стационар на базе Кременской многопрофильной больницы. В нем уже родился мальчик.
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