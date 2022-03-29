Лікарка не вагаючись захистила маму та малюка собою. Про це повідомив Сергій Гайдай 29 березня. Подія сталася ще минулого тижня.

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Людина виконувала свій професійний обов’язок під ворожим обстрілом, і не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка,

– розповідає Гайдай.



Лікарка-акушерка врятувала матір з дитиною / Фото Сергій Гайдая

Зараз на Луганщині працюють два пологових стаціонари: Сєвєродонецька та Лисичанська міські багатопрофільні лікарні.

Через невпинні обстріли міст вирішили розгорнути тимчасовий пологовий стаціонар на базі Кремінської багатопрофільної лікарні. У ньому вже народився хлопчик.

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