В Луганской области задержан диверсант, направивший снаряды оккупантов на центр гумпомощи

Полиции удалось задержать диверсанта в Луганской области. Он занимался корректировкой огня оккупантов по родному городу. В частности, направил вражеские снаряды на центр предоставления гуманитарной помощи.

По данным полиции, 26-летний житель города Северодонецк корректировал огонь по родному городу с помощью дрона. Информацию диверсант передавал через чат в телеграме.

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Мужчина отправлял врагам карту с метками военных и инфраструктурных объектов. Как отметили в Нацполиции, на картах он даже обозначал всевозможными отметинами системы вооружения Вооруженных Сил Украины и других сил защиты.

Диверсанта задержали сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления полиции совместно с сотрудниками Северодонецкого районного управления полиции.

11 апреля враг обстрелял один из центров предоставления гуманитарной помощи в Северодонецке, ежедневно кормивший 300 человек . Задержанный мужчина скорректировал снаряды оккупантов туда.

Пока что ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Диверсанту грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также идет речь о конфискации имущества.

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