В Луганской области запретили ходить в лес до конца действия военного положения

На территории Луганской области продолжаются активные бои против российских оккупантов. До завершения военного положения ходить в лес жителям региона запрещено.

Луганская ОВА запретила гражданским жителям ходить в лес до завершения войны. Такого шага требовало обеспечения безопасности мирных граждан и предотвращения угрозы возникновения пожаров.

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Распоряжение Луганской ОВА

Сергей Гайдай уже подписал распоряжение №118 "О запрете посещения лесов". Его цель – предотвращение реальной угрозы возникновения пожаров в лесах.

Поэтому, на время действия правового режима военного положения в Луганской области запрещено посещение населением лесов и въезд в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, за исключением служебных лиц,

– сообщил глава Луганской ОВА.

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