Луганська ОВА заборонила цивільним мешканцям ходити у ліс до завершення війни. Такого кроку вимагало забезпечення безпеки мирних громадян та запобіганню загрозі виникнення пожеж.
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Розпорядження Луганської ОВА
Сергій Гайдай вже підписав розпорядження № 118 "Про заборону відвідування лісів". Його мета – запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах.
Тож, на час дії правового режиму воєнного стану у Луганській області заборонено відвідування населенням лісів і в'їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки, за винятком службових осіб,
– повідомив очільник Луганської ОВА.
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