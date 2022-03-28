Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

По теме Россия перебрасывает больше сил на Луганское и Донецкое направления, – Луганская ОВА

Ситуация в Луганской области 28 марта

По словам Гайдая, обстрелы в Луганской области не останавливаются.

"Самые тяжелые" регионы сейчас – это город Рубежное, куда оккупанты зашли частично на территорию города. Они уже в городе и контролируемую ВСУ территорию постоянно "накрывают" то минами, то артиллерией,

– объяснил он.

Глава Луганской ОВА сказал, что так же тяжелая ситуация возле Золотого. Там вообще не останавливаются обстрелы. На сегодняшний день в том районе есть погибшие. Третий участок – это Попасная. Там тоже идут позиционные бои, город постоянно под обстрелами.

Где кафиры попытаются прорвать оборону

Чиновник назвал два города, где в ближайшее время враг попытается прорвать оборону.

Два города, где оккупанты будут пытаться совершить прорыв, – это Попасная и Рубежное. Для того чтобы взять в окружение Северодонецк и выйти на географические границы Луганской области,

– считает Сергей Гайдай

К слову, Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты уже захватили 70% Луганской области. Однако вооруженные силы Украины продолжают держать оборону, враг дальше не продвинулся.

Интересно: Год-полтора и будет второе нападение, – Гайдай