Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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Ситуація на Луганщині 28 березня

За словами Га йдая, обстріли на Луганщині не зупиняються.

"Найважчі" регіони зараз – це місто Рубіжне, куди окупанти зайшли частково на територію міста. Вони вже в місті і територію, яка контролюється ЗСУ, постійно "накривають" то мінами, то артилерією,

– пояснив він.

Голова Луганської ОВА сказав, що так само важка ситуація біля Золотого. Там взагалі не зупиняються обстріли. На сьогодні у тому районі є загиблі. Третя ділянка – це Попасна. Там також йдуть позиційні бої, місто постійно під обстрілами.

Де окупанти сиробують прорвати оборону

Чиновник назвав два міста, де найближчим часом ворог спробує прорвати оборону.

Два міста, де окупанти будуть намагатися здійснити прорив, – це Попасна і Рубіжне. Для того, щоб взяти в оточення Сєвєродонецьк та вийти на географічні кордони Луганської області,

– вважає Сергій Гайдай

До слова, Сергій Гайдай розповів, що окупанти вже захопили 70% Луганської області. Проте Збройні Сили України продовжують тримати оборону, ворог далі не просунувся.

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