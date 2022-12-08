Не выдержали позора: Испания уволила главного тренера Луиса Энрике после вылета из ЧМ-2022

Сборная Испании по футболу осталась без главного тренера. Это произошло после того, как "фурия роха" неожиданно вылетела в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Королевская испанская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с Луисом Энрике и его тренерским штабом. Там поблагодарили тренера за работу и пожелали успеха в дальнейшей карьере.

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В официальном сообщении указано, что "спортивное управление передало президенту отчет, в котором определено, что для испанской футбольной команды следует начать новый проект с целью продолжения роста, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике". Однако заниматься этим будет другой тренерский штаб.

Хотя там отметили и тот прогресс, которого команда достигла под его руководством. Луис Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года. И с этого времени "фурия роха" дважды играла в финальной части Лиги наций. А на Евро-2020 дошла до полуфинала.

Кроме того, он провел за это время смену поколений, когда в главную команду пригласил немало молодых игроков. Зато немало старших футболистов уже не вызвал. Среди них – вратарь Давид де Хеа и защитник Серхио Рамос.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Испании стартовала с разгромной победы над Коста-Рикой 7:0. После этого сыграла вничью с Германией 1:1. А в последнем туре проиграла Японии 1:2.

В 1/8 финала испанцам пришлось играть против сборной Марокко. Основное и дополнительное время этого матча закончилось без забитых голов, поэтому победителя пары определяли в серии пенальти. Испанцы не забили все три первых удара и вылетели из ЧМ-2022. Луис Энрике взял на себя ответственность за этот вылет.