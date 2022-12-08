Королівська іспанська футбольна федерація оголосила про припинення співпраці з Луїсом Енріке та його тренерським штабом. Там подякували тренеру за роботу та побажали успіху в подальшій кар'єрі.

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В офіційному повідомленні вказано, що "спортивне управління передало президенту звіт, у якому визначено, що для іспанської футбольної команди слід розпочати новий проєкт з метою продовження зростання, досягнутого в останні роки завдяки роботі, виконаній Луїсом Енріке". Однак займатися цим буде вже інший тренерський штаб.

Хоча там відзначили й того прогресу, якого команда досягла під його керівництвом. Луїс Енріке очолив збірну Іспанії в липні 2018 року. І з того часу "фурія роха" двічі грала у фінальній частині Ліги націй. А на Євро-2020 дійшла до півфіналу.

Окрім того, він провів за цей час зміну поколінь, коли до головної команди запросив чимало молодих гравців. Натомість чималу кількість вже старших футболістів вже не викликав. Серед них – воротар Давід де Хеа та захисник Серхіо Рамос.

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі збірна Іспанії стартувала з розгромної перемоги над Коста-Рикою 7:0. Після цього зіграла внічию з Німеччиною 1:1. А в останньому турі програла Японії 1:2.

В 1/8 фіналу іспанцям випало грати проти збірної Марокко. Основний та додатковий час цього матчу закінчився без забитих голів, тож переможця пари визначали в серії пенальті. Іспанці не забили всі три перші удари та вилетіли з ЧС-2022. Луїс Енріке взяв на себе відповідальність за цей виліт.