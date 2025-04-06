Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда. Судья Турковского районного суда Лука Криль, который неоднократно попадал в скандалы из-за взяток, мобилизовался в ряды ВСУ.

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Судья, который попадал в скандалы из-за взяток, теперь служит в армии

47-летнего судью мобилизовали 10 марта 2025 года. Криль стал известным после того, как был задержан за вымогательство взятки в 2019 году. Тогда он за 1000 евро пообещал закрыть дело о нетрезвом вождении.

В 2020 году его задержали во второй раз, когда он получил вторую часть денег за избежание административной ответственности для подсудимого. В январе 2025 года Высший совет правосудия решил уволить судью с должности из-за дисциплинарных нарушений.

Однако, после мобилизации, Высший антикоррупционный суд поручил организовать онлайн-участие Криля в судебных заседаниях, связанных с его делом. По изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс, производство может быть остановлено, если обвиняемый мобилизован на военную службу.

Напомним, что недавно Криль пытался перенести рассмотрение дисциплинарного дела из-за пребывания на лечении в больнице, но это не помешало Высшему совету правосудия, который рекомендовал уволить его с должности. В то же время судья продолжает получать зарплату, которая в 2024 году составила почти 800 тысяч гривен.