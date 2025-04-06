Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду. Суддя Турківського районного суду Лука Кріль, який неодноразово потрапляв у скандали через хабарі, мобілізувався до лав ЗСУ.

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Суддя, що потрапляв у скандали через хабарі, тепер служить в армії

47-річного суддю мобілізували 10 березня 2025 року. Кріль став відомим після того, як був затриманий за вимагання хабаря в 2019 році. Тоді він за 1000 євро пообіцяв закрити справу про нетверезе водіння.

У 2020 році його затримали вдруге, коли він отримав другу частину грошей за уникнення адміністративної відповідальності для підсудного. У січні 2025 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю з посади через дисциплінарні порушення.

Однак, після мобілізації, Вищий антикорупційний суд доручив організувати онлайн-участь Кріля в судових засіданнях, пов'язаних з його справою. За змінами до Кримінально-процесуального кодексу, провадження може бути зупинено, якщо обвинувачений мобілізований на військову службу.

Нагадаємо, що нещодавно Кріль намагався перенести розгляд дисциплінарної справи через перебування на лікуванні в лікарні, але це не стало на заваді Вищій раді правосуддя, яка рекомендувала звільнити його з посади. Водночас суддя продовжує отримувати зарплату, яка в 2024 році склала майже 800 тисяч гривень.