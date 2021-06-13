Лукаку устроил расправу над путинским футболом

Лукаку и путинский футбол. Расправа. Вчера на Евро-2021 сборная России была разгромлена командой Бельгии.
Два мяча забил Ромелу Лукаку. Этот парень украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной России.
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Футбол как жизнь
Двадцать лет власти России вкладывали в него огромные, государственные деньги, строили свою систему, делали, что хотели, и вот – финал.
Сборная России, составленная, в основном из игроков национального чемпионата выносится с поля командой европейского класса. Зачем тогда нужен такой чемпионат, как российский? Почему нужно смотреть третьесортный футбол? Слышать треп комментаторов? Сколько это будет продолжаться?! Бесконечная "резина" с выкинутыми деньгами и ноль завоеванных медалей!
Легче вообще не играть чемпионат России, обнулить его. А в чемпионы сразу записать питерских "зенитчиков". И выдать им золотых медалей на десять лет вперед – пусть меняют раз в год как кальсоны.Представьте, что ровно то же, что и в футболе, наши власти устроили везде – в экономике, политике, военном строительстве. Только в футболе поражение выглядит наглядно, а в остальных областях можно морочить голову "гипероружием", скорым полетом на Венеру и т.п. Чем-то таким, что потрогать невозможно – во что предлагается верить.
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Но вернемся в Санкт-Петербург, в конец вчерашнего матча
В какой-то момент сборную России стало жалко. 3-0… Здесь даже и бакланы на секунду перестали долбить крышу стадиона, подняли клювы, вытянули шеи, выпучили глаза на трепыхавшийся в сетке ворот нашей сборной мячик. Он побывал здесь уже дважды и поэтому чувствовал себя как дома. Довольным колобком прыгал от радости и не хотел уходить.
Что теперь можно предложить?
Надо увековечить событие. Пусть питерская мэрия изготовит памятный знак и прибьет его у стадиона:
"Остановись, прохожий! Обнажи голову. На этом месте, в День России нас разбил Лукаку. Преклони колено. Почти минутой молчания память проигравших героев".