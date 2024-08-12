Такие опасения Лукашенко высказал 8 августа, во время заседания Совета министров внутренних дел государств СНГ. Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко сказал 24 Каналу, что самопровозглашенный президент Беларуси риторику о необходимости поддержки России, которая в ответ якобы поможет союзникам, провозглашает не впервые.

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Может балансировать с суверенитетом

В то же время все страны СНГ вероятно уже разработали и подписали закрытые стратегии по отделению от России, ведь не видят в ней стабильного партнера, который может гарантировать суверенитет.

Лукашенко, по словам оппозиционера, демонстрирует, что является верным союзником воюющей империи. Пока он это декларирует, это будет означать, что Беларусь и он сам находятся на пороховой бочке.

Лукашенко боится остаться один на один с Путиным, потому что когда есть СНГ, в который входят многие страны, он может балансировать с независимостью и субъектностью Беларуси. Но ее субъектность исчезает, когда она оказывается наедине с Россией,

– отметил Латушко.

Красноречивой в этом смысле является ситуация с якобы украинскими дронами, которые залетели на территорию Беларуси 9 августа. Ранее российские дроны летали в воздушном пространстве страны, однако протестов, как отметил оппозиционер, со стороны Лукашенко по этому поводу не было.

"Поэтому Лукашенко пытается аккумулировать группу союзников из стран-участниц СНГ, однако это тщетно", – подчеркнул он.

Это не понравилось России

Именно поэтому, по его мнению, Лукашенко выгодно сотрудничать с Китаем. Он является вторым торговым партнером Беларуси, а также страны провели совместные военные учения.

Ранее Франция и Китай проводили консультации по агрессии России против Украины. В частности Париж пытался предупредить Лукашенко о последствиях, если он примет участие в вооруженном столкновении против Киева.

Это не нравится России и она запустила дроны в Беларусь. После этого Лукашенко поехал к Путину договариваться. Чтобы доказать свою лояльность главному хозяину, вероятно была выдумана история с украинскими дронами в Беларуси,

– отметил Павел Латушко.

К слову, после появления якобы украинских дронов в белорусском воздушном пространстве, Лукашенко начал стягивать силы к границе с Украиной.