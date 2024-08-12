Такі побоювання Лукашенко висловив 8 серпня, під час засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав СНД. Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко сказав 24 Каналу, що самопроголошений президент Білорусі риторику про необхідність підтримки Росії, яка у відповідь нібито допоможе союзникам, проголошує не вперше.

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Може балансувати з суверенітетом

Водночас всі країни СНД імовірно вже розробили та підписали закриті стратегії щодо відокремлення від Росії, адже не бачать в ній стабільного партнера, який може гарантувати суверенітет.

Лукашенко, за словами опозиціонера, демонструє, що є вірним союзником імперії, що воює. Поки він це декларує, це означатиме, що Білорусь та він сам перебуватимуть на бочці з порохом.

Лукашенко боїться залишитись сам на сам з Путіним, тому що коли є СНД, до якого входять багато країн, він може балансувати з незалежністю та суб'єктністю Білорусі. Але її суб'єктність зникає, коли вона опиняється наодинці з Росією,

– зауважив Латушко.

Красномовною у цьому сенсі є ситуація з нібито українськими дронами, які залетіли на територію Білорусі 9 серпня. Раніше російські дрони літали у повітряному просторі країни, однак протестів, як зазначив опозиціонер, з боку Лукашенко з цього приводу не було.

"Тому Лукашенко намагається закумулювати групу союзників з країн-учасниць СНД, проте це марно", – підкреслив він.

Це не сподобалось Росії

Саме тому, на його думку, Лукашенко вигідно співпрацювати з Китаєм. Він є другим торговим партнером Білорусі, а також країни провели спільні військові навчання.

Раніше Франція та Китай проводили консультації щодо агресії Росії проти України. Зокрема Париж намагався попередити Лукашенка щодо наслідків, якщо він візьме участь в озброєному зіткненні проти Києва.

Це не подобається Росії і вона запустила дрони у Білорусь. Після цього Лукашенко поїхав до Путіна домовлятися. Щоб довести свою лояльність головному хазяїну, імовірно була вигадана історія з українськими дронами в Білорусі,

– наголосив Павло Латушко.

До слова, після появи буцімто українських дронів у білоруському повітряному просторі, Лукашенко почав стягувати сили до кордону з Україною.