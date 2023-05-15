"Ничего чрезвычайного": в госдуме России подтвердили сообщение о болезни Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно заболел. Правда, это подтвердили не в Минске, а в Москве.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси: СМИ пишут о серьезной болезни

Что в Москве говорят о состоянии здоровья Лукашенко

Затулин заверил, что Лукашенко не болен COVID-19. Более того, по его словам, вроде бы ничего серьезного с диктатором не случилось.

Там ничего такого сверхъестественного нет, это не COVID. Просто человек заболел. Наверное (Лукашенко – 24 Канал), требует определенного отдыха,

– сказал Затулин.

Интересно, что о состоянии здоровья самопровозглашенного президента говорят не в Минске, не в пресс-службе Лукашенко, а в Госдуме России.

Все может быть гораздо хуже

9 мая Александр Лукашенко впервые за годы своей диктатуры не произносил речи в честь Дня победы. Вместо него это делал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко не явился на Дне государственного флага Беларуси. Вместо него на мероприятия посетил премьер-министр.

Ряд изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что у Лукашенко может быть серьезная болезнь, поскольку в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали профессора из Москвы, в том числе из центра имени Бакулева. Более того, по данным белорусских СМИ, существует и версия о вирусе, который якобы поразил политика вместе с его окружением. Ведь как заявил собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко, якобы "еще несколько человек из оцепления заболели и упали с ног".