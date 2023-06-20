Говорят, что диктатор сам пригласил ее из Москвы, по договоренности с самим Путиным. Об этом 24 Каналу сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

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Работает на русских

Лукашенко находится в пропагандистском угаре. Его мысли несистемные, хаотичные, они переплетаются и заплетаются в непонятный клубок. Он тот человек, который постоянно сливает информацию. Это самый ненадежный партнер даже с точки зрения проведения каких-либо конфиденциальных.

Сейчас он постоянно ссылается на качество высокопоставленных встреч с западными политиками. Насколько я понимаю, он пытается слить ранее состоявшийся визит руководителя разведки Франции. У него не держится язык за зубами, в этом и проблема. Но все, что говорит Лукашенко, следует "делить на два", – подчеркнул оппозиционер.

Все, что происходило со Скабеевой, это внутрипропагандистская история. Россиянам нужно показать, что он "свой", и они должны поверить в это.

Если россияне не верят, что "он наш", возникает вопрос: "А зачем тогда нам Лукашенко в Беларуси?"

Дело в том, что приняв ядерное оружие на территории Беларуси, Лукашенко очень сильно подставился. Он проделал почти все, что нужно России. Заменить его Путину сегодня гораздо проще. Есть ядерные базы, можно ввести войска под предлогом охраны и защиты, отменить Лукашенко и поставить более лояльных людей.

Сегодня Лукашенко утратил полную субъектность. Он не будет произносить ничего в интересах Беларуси, он будет произносить все в интересах Кремля. Он будет делать все, чтобы понравиться Кремлю насколько это возможно. Больше, чем необходимо, будет лизать им пяти,

– уверяет Латушко.

В настоящее время белорусский диктатор работает на российскую аудиторию. Кроме того, это был посыл Западу, чтобы тот испугался.

"Запад действительно "испугался" – ручки трясутся, не знает, что и делать. Как у нас говорят: "Прячься в !". Прячутся в картофель, потому что все испугались Лукашенко", – шутит белорусский оппозиционер.

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