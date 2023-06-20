Подейкують, що диктатор сам запросив її з Москви, за домовленістю із самим Путіним. Про це 24 Каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко.

До теми Після контрнаступу ЗСУ риторика ядерного шантажу змінилась: чому це вигідно для Лукашенка

Працює на росіян

Лукашенко перебуває у пропагандистському угарі. Його думки несистемні, хаотичні, вони переплітаються і заплітаються у незрозумілий клубок. Він та людина, яка постійно зливає інформацію. Це найненадійніший партнер навіть з точки зору проведення якихось конфіденційних.

Зараз він постійно посилається на якість високопоставлені зустрічі із західними політиками. Наскільки я розумію, він намагається злити візит керівника розвідки Франції, який відбувся раніше. У нього не тримається язик за зубами, у цьому й проблема. Але все, що говорить Лукашенко, слід "ділити на два", – наголосив опозиціонер.

Усе, що відбувалося зі Скабєєвою, це внутрішньопропагандистська історія. Росіянам потрібно показати, що він "свій", і вони мають у це повірити.

Якщо росіяни не вірять, що "він наш", виникає питання: "А навіщо тоді нам Лукашенко у Білорусі?"

Річ у тім, що, прийнявши ядерну зброю на території Білорусі, Лукашенко дуже сильно підставився. Він виконав майже усе, що потрібно Росії. Замінити його Путіну сьогодні значно простіше. Є ядерні бази, можна ввести війська під претекстом охорони й захисту, скасувати Лукашенка і поставити більш лояльних людей.

Сьогодні Лукашенко втратив повну суб'єктність. Він не буде вимовляти нічого в інтересах Білорусі, він буде вимовляти все в інтересах Кремля. Він робитиме усе, щоб сподобатися Кремлю, наскільки це можливо. Більше, ніж необхідно, лизатиме їм п'яти,

– запевняє Латушко.

Зараз білоруський диктатор працює на російську аудиторію. Крім того, це був посил Заходу, щоб той злякався.

"Захід справді "злякався" – ручки трясуться, не знає, що й робити. Як у нас кажуть: "Ховайся в бульбу!". Ховаються в картоплю, бо усі злякалися Лукашенка", – жартує білоруський опозиціонер.

Що відомо про візит Скабєєвої до Білорусі: коротко