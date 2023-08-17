В четверг, 17 августа, вышло интервью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предательнице Украины, псевдожурналисту Диане Панченко. В нем он наговорил немало ерунды, однако, очевидно, чтобы не выглядеть абсолютно клоуном, не стал спорить с безоговорочными фактами, – информирует 24 Канал.

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"Убийственная правда" от Лукашенко

Да, некоторые диктатуры настолько глубоки в своем отрицании реальности, что даже капля правды может вызвать ажиотаж. В частности, признание Лукашенко факта, что россияне шли на Украину также из Беларуси, стало информационным поводом для многих СМИ.

Хотя это не требовало подтверждения от первых минут полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда стало известно, что российские оккупанты идут "брать Киев за три дня".

Так, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России – 24 Канал) пересекли границу Украины,

– констатировал Лукашенко в интервью.

Собственно, на этом "правда" кончилась. На вопрос, почему захватчики начали вторжение с севера, он отвечать не стал. Сказал, что нужно адресовать этот вопрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скорее всего, для Лукашенко это было бы очень сильное унижение – признать, что он стал инструментом в руках Владимира Путина.

Обратите внимание! Белорусский диктатор утверждает, что не обсуждал с президентом России войну против Украины. Конечно, это звучит как абсолютный бред: ты президент страны, без твоего ведома с территории твоей страны начинают войну. Однако не исключено, что это правда. Но в таком случае это очередное подтверждение того, что для кремлевского карлика Лукашенко является просто песиком. Домашним любимцем, на субъектность которого можно плевать.

Кремлевские ИПСО работают

Враг хочет, чтобы мы начали сомневаться даже в том, что видели своими глазами, восприняли как реальность и не подвергли бы сомнению в адекватной политической ситуации.

Никому человеку при здравом уме не требовалось дополнительного подтверждения от Лукашенко, что оккупанты шли, в частности, из Беларуси на Киев. Однако сама ситуация, когда этот факт определенные СМИ представляют как "свежую информацию", свидетельствует, что Кремль очень грамотно работает для того, чтобы промыть нам всем мозги.

Что такое ИПСО Информационно психологическая операция. Именно так расшифровывается эта аббревиатура. Собственно, это действия, спланированные на то, чтобы повлиять на чувства, мотивы поступков, критическое мышление людей с определенной целью.

Источник: Википедия

Возможно, Лукашенко это "просто так" сказал, а возможно, это был направленный вброс, чтобы пробудить у украинцев переживания относительно того, что "история может повториться" и снова якобы возникла угроза нападения оккупантов со стороны Белоруссии. В любом случае не стоит принимать во внимание этот бред.



Как не поддаваться на ИПСО врага / Картинка 24 Канала

Вот, кстати, несколько недавних примеров враждебных ИПСО: