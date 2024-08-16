Белорусский оппозиционер Павел Латушко в разговоре с 24 Каналом рассказал, на что нужно обратить внимание в интервью. По его словам, Лукашенко включил дурака и действительно таким выглядел во время этого разговора.

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Основные тезисы из интервью Лукашенко

Павел Латушко отметил, что во время интервью Александр Лукашенко унизил своего хозяина Владимира Путина. Он выглядел как человек, который потерял реальность и не понимает, что происходит. Белорусский руководитель фактически подписал указ о выходе Курской области из состава России.

В то же время сказал, что в случае пересечения границы Беларуси или России, он применит оружие и последствия будут ощутимыми. Но опять-таки Курская область является границей союзного государства. Лукашенко практически дал пощечину Путину. Видимо, сделал это нечаянно, однако действительно говорил глупости.

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Также глава Беларуси угрожал возможным использованием ядерного оружия. Во-первых, неизвестно, есть ли оно вообще на белорусской территории. Во-вторых, с большой вероятностью он не руководит и не принимает никаких решений по нему. Лукашенко говорил, что имеет 20 батальонных тактических групп, и это довольно мощная сила, но уточнил, где она находится.

Было такое весьма противоречивое интервью у Лукашенко. Видно, что ему страшно и он действительно волнуется,

– отметил Павел Латушко.