Лукашенко высказал такое мнение в интервью российскому государственному медиа. Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что все однозначно согласовали с Москвой и не обошлось без разнарядки пропагандистов.

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К чему стремился Лукашенко

Саакян объяснил, что такие решения не принимаются редакцией телеканала. Они принимаются на самом высоком уровне и выполняют пропагандистскую задачу, чтобы продемонстрировать следующее:

Лукашенко союзник Путина;

граница на замке;

в случае нарушения белорусской территориальной целостности, страна сразу вступит в войну;

Беларусь рассчитывает на поддержку России. Есть планы, как российская армия туда заходит.

Поэтому Москва не ждет поддержки от Минска, который сейчас самостоятельно держит рубежи и хочет помощи страны-агрессора. Таким образом Лукашенко оправдывается, почему Беларусь не участвует в боевых действиях или почему с ее территории не атакуют Украину.

При этом демонстрируется позиция "альфа-самца" Путина, на которого снизу вверх смотрит Лукашенко и облизывает с ног до головы, признавая в нем старшего лидера, брата и т.д. Сугубо пропагандистская потребность. Путину нечего сказать российскому обществу. Вот и вытащили Лукашенко, который якобы со стороны озвучивает эти тезисы. Это однозначно указания Кремля,

– отметил Олег Саакян.

И вообще разговоры о "закончить драчку и сесть за стол переговоров" направлены на то, чтобы приуменьшить в информационном пространстве операцию в Курской области. Нашему государству необходимо понять, в какой точке фиксировать успех, чтобы не перебрать карт. К тому же Россия, вероятно, готовится к контрнаступательным действиям. Ее главная задача – освободить Курщину.