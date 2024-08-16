Лукашенко висловив таку думку в інтерв'ю російському державному медіа. Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що все однозначно погодили з Москвою й не обійшлося без рознарядки пропагандистів.

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Чого прагнув Лукашенко

Саакян пояснив, що такі рішення не приймаються редакцією телеканалу. Вони ухвалюються на найвищому рівні й виконують пропагандистське завдання, щоб продемонструвати таке:

Лукашенко союзник Путіна;

кордон на замку;

у разі порушення білоруської територіальної цілісності, країна одразу вступить у війну;

Білорусь розраховує на підтримку Росії. Є плани, як російська армія туди заходить.

Тому Москва не чекає підтримки від Мінська, який натепер самостійно тримає рубежі й хоче допомоги країни-агресорки. У такий спосіб Лукашенко виправдовується, чому Білорусь не бере участь в бойових діях або чому з її території не атакують Україну.

Водночас демонструється позиція "альфа-самця" Путіна, на якого знизу вгору дивиться Лукашенко й облизує з ніг до голови, визнаючи в ньому старшого лідера, брата тощо. Суто пропагандистка потреба. Путіну нічого сказати російському суспільству. От і витягли Лукашенка, який нібито з боку озвучує ці тези. Це однозначно вказівки Кремля,

– зазначив Олег Саакян.

Та й взагалі розмови про "закінчити драчку й сісти за стіл переговорів" спрямовані на те, аби применшити в інформаційному просторі операцію в Курській області. Нашій державі необхідно зрозуміти, у якій точці фіксувати успіх, щоб не перебрати карт. До того ж Росія, імовірно, готується до контрнаступальних дій. Її головне завдання – звільнити Курщину.