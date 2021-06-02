Об этом написал в фейсбуке Сергей Гармаш. Он отметил, что белорусский диктатор похоже забыл, что оккупированные регионы – это же территория Украины.

Важно Добро пожаловать, – Лукашенко ответил боевикам о выдаче Протасевича

Гармаш считает этот шаг Лукашенко продуманным

Заявления Лукашенко еще больше удивляют, так как именно в Минске подписали соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашение марионеточным "следователям" "республик" он отправил через настоящую вторую сторону конфликта – президента России,

– написал Гармаш.

Беларусь сейчас открыто враждебна по отношению к Украине

После этого, считает Гармаш, у Москвы, конечно, не будет аргументов для переноса переговорного процесса из Минска в другую локацию. Также он отметил, что не понимает, на кого работает СБУ, которая допрашивает разведчиков по запросу КГБ Беларуси.

Действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. Практически Минск уже стал угрозой нашей стране. В таких условиях мы должны активизировать нашу поддержку белорусской оппозиции, а не помогать ФСБ России с ней бороться,

– добавил Гармаш.

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"Прокуратура оккупантов" открыла дело против Протасевича

Отметим, так называемая "прокуратура ЛНР" сообщила об возбуждении дела против задержанного основателя NEXTA Романа Протасевича. Он якобы бы воевал в составе батальона "Азов" на Донбассе. Лукашенко отметил, что он не против, чтобы "следователи" оккупантов приехали в Минск и допросили Протасевича.