Пока из беларуси запускают ракеты, лукашенко пожелал Украине "мирного неба"

белорусский диктатор александр лукашенко решил поздравить Украину с Днем Независимости. Учитывая его помощь оккупантам, это выглядит крайне цинично.

беларусь способствует российским оккупантам в войне против Украины. 24 февраля с ее территории зашли подразделения оккупантов, а сейчас россияне из беларуси обстреливают мирные украинские города. Впрочем, 24 августа на сайте лукашенко появилось поздравление Украины с Днем Независимости.

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Циничное пожелание лукашенко на День Независимости Украины

По мнению лукашенко, "сегодняшние противоречия" – так он называет войну против Украины, убийства и пытки мирных людей, мародерства и геноцид нашего народа – не повлияют на "искренние добрососедские отношения" наших стран. Также лукашенко собирается развивать дружеские контакты на всех уровнях, хотя трудно представить себе человека, который согласится нанести себе столь мощный удар по репутации.

Впрочем, выдумки лукашенко о хороших отношениях – не самая циничная часть поздравления. В частности, он решил пожелать Украине "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Что ж, мирное небо Украина отвоюет, а на толерантность оккупанты и их пособники пусть даже не надеются.

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